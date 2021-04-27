澳洲日前發生一則罕見的騎師賭馬事件，最終主人公Daniel Jack Smith被當地馬會判罰釘牌八年。

舊名為Terry Treichel的Daniel Jack Smith在2019年正式改名，其後他使用新名開投注戶口，然而他在當地騎師註冊紀錄中仍然使用舊名。

Daniel Jack Smith被控在2019年7月至2020年12月，投注其有份上陣的賽事，注碼大約為1,840澳元（約11,112港元）。

另外，在2019年4月至2020年7月，Daniel Jack Smith亦有投注其他賽事，投注金額近10,500澳元（約63,410港元）。

Daniel Jack Smith最終承認所有32條控罪，最後被判罰由去年12月18日起釘牌八年。

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