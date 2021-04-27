近三次夜賽均有田戰入位馬轉爭谷草勝出，頭馬分別是「暖在你心」、「超好日子」（均屬呂健威馬房）、「種福者」（文家良馬房）和「維港奔流」（羅富全馬房）。

周三（28日）谷夜同類馬有第三場「藍海策略」（葉楚航馬房）、第七場「勇眼光」（希斯馬房）、尾場「智醒財星」（方嘉柏馬房）和「八卦」（賀賢馬房）。

當中，「智醒財星」在港兩戰田草1000米皆入Q，演出可靠。

同父廐侶「顯心星」（方嘉柏馬房）早前移師谷草即勝，加上方廐已重開勝門，「智醒財星」可期打破缺口。

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