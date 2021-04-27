周三（28日）谷草夜賽，有不少從化兵列陣，當中兩匹最值得留意。

第五場四班1650米，方嘉柏馬房「雙節棍」今季暫已取得三場頭馬，上仗在谷草1800米姍姍來遲跑第七。

此駒賽後不久，被運往從化受訓，並在當地登山跑道拍跳練氣，回港後繼續操練，備戰積極。

「雙節棍」改配陳嘉熙減七磅出賽，方嘉柏為爭冠軍，一定拼盡不保留。

第六場三班1200米，羅富全馬房「三生好運」季內曾由潘明輝勝出谷草1200米，當晚取勝姿態大把在手。

此駒上仗回師田草跑1000米，結果由潘明輝跑梗頸四，賽後不久即運往從化受訓，並在當地試草閘跑第二。

「三生好運」如今重臨谷草勝程，繼續由潘明輝主轡兼排4檔起步，有助重開勝利之門。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 119