周日（5月2日）沙田舉行11場日賽，周俊樂與黃俊停賽復出。

國際三級賽2400米皇太后盃：「喜駿駒」剛周日（25日）在莫雷拉胯下贏馬，今次雷神揀騎「勇戰神駒」，「喜駿駒」則由其巴西同鄉波健士接手。

「時時有餘」上場在田泰安胯下跑梗頸四，田泰安今場揀騎「將王」，「時時有餘」由潘頓接手。

第三班1200米（第一組）： 「弛曜風」上場配薛恩跑第五名，今仗由何澤堯接手。

「十二馬」剛戰配田泰安跑第三名，賽後被問話，今仗改配巴度。

第三班1200米（第二組）：「快快有」前仗由潘頓開齋，上場升班騎者造不到磅，結果換何澤堯取得連捷，今仗帥權重新落入潘頓手中。

第三班1800米：「一定美麗」上場配史卓豐跑第六名，今仗易配潘頓。

第四班1000米：「帆哥兒」近三戰在薛恩胯下獲一亞一季，今仗強配莫雷拉。

第四班1400米： 「蝦餃燒賣」在港兩戰配郭能取得一勝，騎者今季被罰停賽現正上訴，今次由史卓豐接手。

第四班1600米： 「連連行運」上場在薛恩胯下跑第三名，今仗改配賀銘年。

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