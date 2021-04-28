大型化妝品集團老闆郭少明家族旗下「美麗」系陣營，以往與潘頓攜手立下不少戰功，其中「美麗傳承」及「美麗大師」（均已退役）在後者胯下累積贏得八項一級賽桂冠，成就斐然。

然而潘頓今季夥拍「美麗」系賽駒成績並不亮眼，僅在去年10月24日夥拍「美麗天使」勝出四班賽事。

周三（28日）谷草夜馬，潘頓將會夥拍蔡廐「美麗滿紛」出戰第六場三班1200米，為這匹五歲澳洲自購馬歷來第二度渡江上陣。

「美麗滿紛」歷來兩捷皆在三班1400米，其中今季首戰的蹄下敗將「電路三號」隨後在第二班獲冠亞各一，證明賽績水準甚高。

雖然「美麗滿紛」跑谷草根據不多，不過在港同父馬「艮志騰雲」、「銀亮之星」及「極速駿馬」（均已退役）皆是細場能手，因此問題不大。

潘頓作為「美麗」系愛將，今季雙方交收卻不多，因此騎者定必拼盡「美麗滿紛」，以報答郭少明家族的長期支持。

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