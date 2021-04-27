苗禮德處理轉倉馬一向作風急進，今季包括「有得精彩」及「路路之星」轉投苗廐後首戰即勝，成績不俗。

不過凡事總有例外，苗禮德接手部份賽駒苦戰多時仍未能取得勝利，包括轉倉後12戰不勝的「白鷺飛翔」，表現未如預期。

周三（28日）九場谷草夜馬，「白鷺飛翔」同主馬「白鷺盛世」轉投苗廐後初出，角逐第四場五班1650米。

年僅四歲的「白鷺盛世」由韋達訓練時，上陣七次全數三甲不入，此駒隨後轉投苗禮德馬房，以尋求突破。

賽前這匹質新馬備戰工夫十分完整，包括在今戰鞍上人賀銘年胯下試三課泥地大閘，動態十分積極。

雖然苗禮德接手「白鷺飛翔」後仍未獲勝，但馬主白鷺團體仍將「白鷺盛世」交由他訓練，練者為人為己定必圖盡快向馬主交代。

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