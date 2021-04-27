星期三（28日）九場谷草賽事，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第四場五班1650米，賀賢馬房「威威高星」季內曾多次跑得接近，給予外界一種山雨欲來之感覺。

這匹灰馬仔上仗續配潘明輝，角該谷草1650米，臨場8.1倍較預期好分，但閘前迅速落飛，最終打到5.3倍開跑，跌幅達34%。

當時「威威高星」全程走內欄居後跑第九，今次初戰第五班，賀賢召來梁家俊效力，隨時反敗為勝。

第七場四班1200米，「歡樂好友」來港兩季，今季在谷草1200米跑過三次季軍，證明在現時評分水平，有力爭取成績。

此駒上仗換田泰安初跑泥地1200米，臨場是19倍冷門，閘前突然受到注意，最終打到10倍開跑，跌幅高達47%。

「歡樂好友」當時有前冇後跑包尾，今次改配波健士復戰谷草1200米，可當冷門考慮。

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