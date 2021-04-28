剛周日（25日）冠軍賽馬日結束後，賽事回歸平淡。巴度當日策「福逸」捧走主席短途獎，亦係呢位法國型男首次喺香港贏出一級賽。

當事人喺晨操春風滿面，不過佢幾乎擺下烏龍，星期日（5月2日）日馬四班1000米一時大意，居然同時應承策騎文廐「電子兄弟」同容廐「遨遊千里」。

幸好騎者喺星期二（27日）收操時及時發現，即刻聯絡兩個馬房，最終佢落實「電子兄弟」，而「遨遊千里」就改配潘明輝。

呢件事如果到星期四（29日）排位時先至被發現，巴度唔止要罰錢，其中一駒仲要臨時臨急搵騎師，一定會激嬲練馬師，巴度嘅形象亦難免受影響。

佢今次及時發現自己搞錯，拿拿聲向鵬哥講句sorry，亦令後者有足夠時間另尋覓騎師，總好過喺排位日搞出個「大頭佛」。

撰文：林湛穎

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