周三（28日）第一場五班1650米之「金剛福星」，馬主姚文雄是蔡約翰的早期馬主，曾養過的「百利寶」及「百利旺」等駒。

姚文雄之兒子姚蔚然，也是「金剛福星」馬主之一。

姚蔚然受訪時說：「『金剛福星』由蔡約翰所引入，我們與他合作多年，很放心把馬匹交由他訓練。」

「蔡約翰向我們透露，『金剛福星』狀態早已操起，實力則是咁上下，需要遇到有利形勢才可跑得好。」

「此駒近兩仗落五班跑均排外檔，練者吩咐騎師留後跑，不要走三叠，擔心蝕不起腳程。」

「今仗又抽外檔（11檔），仍是比較難跑，希望屆時遇好形勢，可以跑得好一點。」

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