周三（28日）快活谷賽事，第二場四班1200米「電訊超班」降班後兩戰一亞一殿。

田泰安早前勝出同線路的「電訊巴打」，且看今戰能否再為「電訊」系建功。

對於「電訊超班」今戰機會，田泰安分析時說：「『電訊超班』最近兩場四班同程表現不俗，可見牠在此班具競爭力。」

「此駒前仗入直路後未能望空，形勢不利下追回第四，上仗直路走外欄，最後百多米加速衝刺追回一席亞軍。」

「『電訊超班』末段竄勁強橫，走勢明顯有進步，我很高興可以取得此駒帥權，期望今戰爭勝而回。」

另一方面，田泰安指出第八場三班1650米「童話」，近三場谷草同程獲取兩冠一亞佳績，七歲馬保養得宜，戰鬥力仍在。

他補充說這匹灰馬很有自信，從化試好大閘，希望可以再接再厲爭取三連捷。

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