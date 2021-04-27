馬會前主席周永健名下「感」系賽駒深入民心，以往有「勁感」及「翱感」（均已退役）均能躋身高班，成就不差。

剛周日（25日）冠軍賽馬日，周永健名下「真感」（高伯新馬房）臨場大幅落飛至5.1倍，最終在賀銘年胯下僅跑第五。

周三（28日）谷草夜賽有同主「型感」（霍利時馬房）接力登場，角逐第五場第四班1650米。

「型感」以往六戰1200米皆三甲不入，不過今戰增程或有變數。

須知此駒父系Per Incanto雖然只贏至1400米，不過其在港子嗣不少具有長力，包括「紅衣優駿」、「志趣相投」（均已退役）、「追風驥足」及「全心全意」皆贏至1600米，因此「型感」增程並非毫無根據。

今戰「型感」回配波健士，騎者在昨天（26日）出席有關「美活人生」騎法的押後研訊後，被競賽小組指控他未能採取一切合理而又可容許的措施，確保給予其座騎十足爭勝機會，或取得最佳名次。

一般估計，他將面臨嚴厲處分，如今前途未卜，他出賽自然想多贏頭馬，未雨綢繆。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199