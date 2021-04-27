文家良馬房連勝三日共獲五Win，其中四Win皆是王牌馬，部署明刀明槍。

打王牌頭馬分別是4月17日6.2倍「紅海福星」、4月21日4.8倍「種福者」和8.9倍「無限商機」、剛周日（25日）12倍「無敵勇士」。

周三（28日）谷戰文家良只出三駒，一對王牌馬「天衣無縫 」和「喜駿之星」皆擅同程，馬房有望延續勝纜。

第四場五班1650米「天衣無縫」，上仗初戴交叉鼻箍跑同程，閘前由15倍落到10倍，結果飛到馬到後上打開勝門，如今打王牌再戰，可期梅開二度。

第七場四班1200米「喜駿之星」，今季三戰同程獲一冠一亞，路程拿手，賽前快跳神色轉旺，狀態已重拾贏馬時水準，本身評分未摸頂，乃坐位望贏之材。

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