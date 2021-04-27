英國冠軍賽馬系列名人堂（British Champions Series Hall of Fame）日前正式成立，以表揚當地人馬對英國賽馬的貢獻與成就。

前晚（25日）官方公佈名人堂首兩位成員，主角是外號「英國之寶」的一代知名騎師柏葛及現為配種馬的一代歐洲不敗馬王「范高爾」。

柏葛被認為是公認歷來全球最出色平地賽馬騎師之一，從騎生涯摘下逾4,500場頭馬。

他在1973年夥拍「尼真斯基」連奪英國二千堅尼、葉森打吡大賽及聖烈治錦標，成為非常罕見的英國三冠馬王。

另外，他當年在港出賽曾夥拍「金銀城」勇奪1994年打吡預賽（香港經典一哩賽前身）冠軍，令馬迷留下深刻印象。

至於「范高爾」當年出賽14戰全勝，當中包括八項一級賽，為2011及2012年度歐洲馬王，國際評分曾高達140分。

「范高爾」配種後成績亦相當卓越，「金庫神偷」、「魔族雅谷」、「觸動心弦」、Logician、「借東風」、「玄舞幻步」、「海市蜃樓」、Grenadier Guards等一級賽冠軍皆是這匹名駒的後代。

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