法國型男騎師巴度在剛周日（25日）憑「福逸」摘下主席短途獎，成就個人在港初嚐一級賽冠軍滋味。

今期（28日）谷夜巴度手上實力馬不少，其中「好拍檔」及「友港友笑」有權替騎者囊括第七口孖寶。

第七場「好拍檔」上仗跑田草1200米，臨場係165倍大冷門，最終末段塞車之下跑第五，表現令人眼前一亮。

賽前「好拍檔」兩課試閘進度良好，加強配搭用巴度咪睇小。

第八場「友港友笑」場場搏場場近，係大前仗被撞到失平衡大敗，今次換番人馬合作入過Q嘅巴度，擺到明搏殺格。

另外，由梁家俊策騎的第三場「馭風行」上季中開始上力，喺三班都連場走近。

今季減夠分降四班跑兩場表現都係一般，到上場內欄守好位，拍鬥到拉士50米先被對手趕過，整體表現可以收貨。

翻查此駒喺外地3歲已經跑2100米表列賽入Q，今次大幅增程預期會有更佳表現，WP值捧。

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