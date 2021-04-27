巴西籍騎師波健士，今季獲發半季牌照，由於表現稱職，因此獲馬會延長合約至季尾，現時他有21場頭馬在手。

波健士在4月17日策騎沈集成馬房之「美活人生」跑第二，馬會競賽小組賽後曾就波健士於過了1600米處後，在一段不短的途程上策騎「美活人生」的方式展開研訊。

當時聽取了波健士及練馬師沈集成的證供後，小組押後此宗研訊至剛周一（26日）於跑馬地馬場繼續舉行。

最終小組指控波健士違反賽例第99（2）及 （6）條，但小組未有即時宣判，而是另訂日期以聽取波健士答辯後再作裁決。

波健士現階段是哀兵上陣，早前郭能相同情況，成績顯著反彈。

波健士希望爭取好成績，攞到更多印象分，爭取競賽小組減輕判罰甚至網開一面。

他在周三（28日）谷草夜賽，共策五駒上陣，其中兩匹靚檔馬，包括第七場「歡樂好友」（2檔）及第九場「騰龍超影」（1檔）。

「歡樂好友」在港三度上名，均在谷草1200米所取得，今次磅輕兼檔靚，不容忽視。

「騰龍超影」曾配波健士五次，獲得兩亞兩季之成績，人馬合拍，九歲老馬已無保留，有望為波健士食出尾糊。

波健士周三座騎

場次 馬匹 馬房

一 金剛福星 蔡約翰

三 情趣 霍利時

五 型感 霍利時

七 歡樂好友 丁冠豪

九 騰龍超影 蘇保羅

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