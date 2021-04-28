上周三（21日）夜賽共有三駒轉配件爆冷勝出，分別是「全才」、「銀亮之星」和「電訊火箭」。

周三（28日）谷戰同類馬要留意第七場「量化歡騰」、第八場「摘星光輝」及第九場「威星神駒」，俱有利好數據支持。

第七場四班1200米韋廐「量化歡騰」，雖然今季九戰全負，但上季初初戴鼻箍即在同程爆8.7倍半冷勝出，早有前科，今次重戴鼻箍想重施故技。

第八場三班1650米鄭廐「摘星光輝」，來港後五試大閘力磨，狀態已具作戰水準，外地獲三冠兩亞兩季都有戴眼罩取得，初次上陣即加罩想即郁。

第九場三班1000米韋廐「威星神駒」，唯一上名在同程取得，早前廐侶「全才」和「利害了」初戴鼻箍即勝，是練者必殺技，「威星神駒」今次初戴鼻箍可照辦煮碗。

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