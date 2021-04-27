華將一哥何澤堯在周日（25日）冠軍賽馬日，憑「金鎗六十」及「唯獨愛你」分別摘下冠軍一哩賽及女皇盃，成為歷來首位在港單日兩贏一級賽的本土騎師。

國際賽馬組織聯盟（International Federation of Horseracing Authorities）近日公佈了全球最佳騎師排行榜（截至4月25日），何澤堯目前以48分排名首位。

雖然女皇盃並不在全球百大一級賽之列，不過何澤堯今季憑「金鎗六十」連續攻下香港一哩錦標、董事盃、香港金盃及冠軍一哩賽四場一級賽。

在英國及愛爾蘭等地的大賽尚未舉行的情況下，何澤堯藉此先聲奪人，高踞榜首。

澳洲名將麥道朗則憑「雍容爾雅」摘下諾頓錦標及蘭威錦標，另外憑「綠化帶」奪得史密夫錦標，加上在佐治萊德錦標及女皇伊利沙伯錦標跑獲亞軍，同樣累積48分。

莫雷拉憑「旺蝦王」及「夏威夷」分別攻下百週年紀念短途盃及女皇銀禧紀念盃，落後何澤堯及麥道朗八分排名第三。

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