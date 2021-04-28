周三（28日）谷草夜賽第三場四班2200米，來自沈集成馬房的「文武傳奇」減夠分返回第四班作賽，加上復配五Win拍檔田泰安，更加值得留意。

季內總場次437跑三班同程，前四名「樂益善」、「鑲白旗」、「格萊美」及「全才」其後共交出五冠一亞兩季佳績，屬季內三班同程超強組賽事。

該場第五名正是「文武傳奇」，本身與其後兩Win的「全才」在相若位置過終點，實際相距頭馬「樂益善」五個多馬位，整體演出其實不差。

今次賽前廐主刻意安排此駒北上從化生活及受訓，以重拾新鮮感。

此駒過往跑同程九戰獲四Win，路有專長，結合降班及強配這些有利條件，有望借勢打開今季勝門。

同晚第五場四班1650米，大衛希斯馬房「金獅大將」近兩仗敗陣均有不同因由，今仗回師本身曾跑得接近的谷草一哩，可望有所作為。

季內總場次361跑三班同程，前五名賽駒其後合共交出六Win，同場跑第六的「金獅大將」當時負頭馬「喜盈寶」四個半馬位，演出可算及格。

此駒前仗跑同班同程改用前置跑法，效果一般，上仗跑嫌短的谷中1200米，與頭馬距離兩個半馬位過終點，已屬本身來港後表現最接近一仗，前景呈現曙光。

「金獅大將」日前試1200米泥閘交出不俗追勢，只要今仗跑出總場次361的水準，未嘗不可敲響勝鼓。

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