今季谷草曾七次用C加3欄作賽，一檔馬均有頭馬進賬，但以上次3月24日賽事最驚險。

頭八場都無一檔馬勝出，去到第九場終於憑徐廐「童話」食尾糊，才把這條靚數據延續下來。

大前季至今累積29次C加3欄谷戰，例有一檔馬勝出，合共交出52場頭馬，長勝攤路未斷纜可再追。

周三（28日）谷戰今季第八次用最窄的C加3欄跑馬，各場一檔馬順序是「喜多樂」、「隨喜」、「大有心得」、「白鷺盛世」、「幸福友善」、「加州凱歌」、「多姿多財」、「快步速」和「騰龍超影」。

當中第七場「多姿多財」和第八場「快步速」皆曾勝同程，抽到一檔如虎添翼，值得睇好。

第七場四班1200米「多姿多財」（羅富全馬房），兩捷皆在四班同程取得，升上三班後五仗全負，現評60分即揀落班跑，捨難取易可重現真面目。

第八場三班1650米「快步速」（方嘉柏馬房），今季兩勝谷草同程皆用後追跑法，上仗配潘頓不留而放只得第三，改配蔡明紹留前鬥後可補中。

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