周三（28日）舉行谷草夜賽，共有13駒初跑谷草，共有10駒曾試過谷草大閘。

第一場「無極戰士」兩次一季，上名一次於3月27日由郭能出試1200米，當日起步稍慢，直路望空，後上第三。

第二場「齊齊友福」兩次兩季，最近一次於4月16日由賀銘年出試1000米，當日直路望空，力策第三。

「世澤歆星」兩次落第，最近一次於3月27日由潘頓出試1200米，當日戴頭罩，馬會評語二百稍騎，進展不大。

「勝煌」一次落第，於4月16日由潘明輝出試1200米，當日直路望空，打都唔郁。

第五場「俏芳華」一次落第，於20年11月13日由何澤堯出試1000米，當日起步稍慢，二百力策稍追，結果跑第六名。

第六場「機緣在握」一次落第，於3月27日由梁家俊出試1000米，當日彎位湧一湧，直路按返，包尾而回。

第七場「得福」兩次一冠，勝出一次於3月27日由潘頓出試1000米，當日一放到底，以個多身位贏「請讓路」，馬會評語前後俱備，已有勇態。

這匹三歲新西蘭自購新馬有匹同父馬「勁飛聖」是谷草專家，本身初出跑谷中1200米，料可有所發揮。

第八場「摯多福」一次落第，於20年12月18日由薛恩出試1200米，當日戴眼罩，馬會評語外疊跟前，直路散晒，包尾而回。

「摘星光輝」一次落第，於3月27日由馬雅出試1700米，當日戴眼罩，馬會評語沿途外疊，毫無走勢，結果不及格。

第九場「智醒財星」一次落第，於20年9月26日由潘頓出試1200米，當日仍隸屬賀賢馬房，戴頭罩出試，馬會評語快放兩段，直路墮退跑第九。

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