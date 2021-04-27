周三（28日）谷草賽事，第七場四班1200米的「勇眼光」，在港五次出賽均跑田草，暫時累積兩場季軍；今次初跑快活谷，或可取得突破。

「眼光」系馬主譚榮根受訪時說：「『勇眼光』今次渡江出戰，是由練馬師希斯決定，他指此駒適合跑較短的直路，希望在谷草試出彩虹。」

「馬販派斯是我多年朋友，『眼光』系馬大都由他引入，『勇眼光』亦不例外；希斯對此駒評價正面，但指馬兒目前三歲，走勢仍帶點稚嫩，尚有頗大進步空間。」

「此駒上仗在田草1200米跑第三，表現漸見進步，今次轉場作賽抽三檔起步，形勢應較上仗排12檔好得多，希望可取得佳績。」

講開「眼光」系馬，譚榮根名下另一匹「好眼光」在港首三戰全勝，上仗卻在田草1200米跑第七，賽後更被驗出氣管有痰及右前腿不良於行。

這匹蔡廐馬近況如何？譚榮根說：「『好眼光』腳部有點不良於行及氣管多痰，休息一個月後，近期已在從化復課，反映其健康回穩。」

「我希望『好眼光』可以盡快回復狀態，在六月左右復出跑一場二班賽。」

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