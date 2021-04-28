大熱門今晚（28日）在谷草頭威頭勢，首三場錄得百分百勝出率，兼囊括頭兩口孖寶。

第四場起卻單日轉向，大熱門一路輸到第七場，最叻都不過是跑第二。

終於來到第八場三班一哩，大熱門由「喜蓮慧星」重拾勝軌。

此駒與莫雷拉一拍即合，末段沿欄直上一攻而破，就此錄得本身在港首捷，「喜蓮」系亦告季內初次贏馬。

「喜蓮慧星」本以進軍打吡為目標，最終卻因評分不足、進度不如預期而告吹，惟本身近四戰全入二至四名內，卻見站在勝利邊緣。

這匹四歲愛爾蘭自購馬，遇上這晚谷中下雨，場地略起變化，直路跑來十分起勁，結果後上氣走所有對手掄元。

經此一役，莫雷拉與潘頓今夜頭馬暫為一比二，前者最新以15Win領先後者，繼續高踞榜首。

第八場二至四名依次是「友港友笑」、「快步速」及「童話」，前駒6檔起步前置跑第二，而這晚谷戰已出賽的八匹6檔馬，亦勁取五冠兩亞。

另外，今場前四名騎師綵衣皆以紫色為主調，情況比較特別。

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