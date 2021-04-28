方嘉柏在剛周日（25日）冠軍賽馬日憑「勝賢」及「心中有馬」起孖，手風轉順。

今季他和莫雷拉合作如魚得水，周三（28日）晚兩人合作兩駒，其中尾場三班1000米的「智醒財星」是騎練的頭馬希望。

此匹方廐馬在港兩戰均跑沙田直路賽獲亞，今次初次渡江而戰，雷神透露是方嘉柏的意思。

莫雷拉說：「『智醒財星』今次轉場出擊，乃方嘉柏的意思，練馬師是決策者。」

「方嘉柏過往曾有類似的部署，並屢次獲得成功，我相信練馬師的判斷力。」

「『智醒財星』在港初出時內閃，我當時沒有太過憂慮。」

「而且在谷草向內斜跑，可能更有利，因為馬兒內閃，轉彎時反而更好。」

「此馬的質素其實很不錯，我們在對上兩場的田草1000米落敗，可能因為馬兒之前有一段時間缺陣，牠在末段知道自己出頭後，感到有點迷失。」

「但隨著牠的服役出賽次數增加，陣上的走勢逐漸有所改善。」

「牠上場陣上的走規，已沒有帶給我任何麻煩，相信今場轉場也沒有問題，期望可以在谷草打開勝門之門。」

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