第五場第四班1650米：「幸福友善」呢匹今季自購馬68分起步，前仗跑田草1400米後上第五，走晒光，上場再跑田草1400米落敗係意料之內。

減夠分今次（28日）落第四班跑，轉跑谷草1650米，早在上年11月已試過谷草閘，今場落班即強配潘頓兼有運排到黃金1檔，好大機會一鳴驚人。

昨日（27日）開飛7.4倍，5點輕輕回上7.7倍，現時5.7倍W，1.6倍位置。

有早飛支持，相信臨場呢匹馬賠率會再熱啲，但無論如何今場一定要捧場。

「俏芳華」上場跑田草1400米後上第六，走咗光。

今場被安排轉跑谷草1650米，呢匹馬在上年11月已試谷草閘，相信今場安排並非無的放矢。

昨日開飛11倍，5點輕輕落到8.7倍，現時重上11倍W，3.3倍位置。

墊底飛到位，位置飛都幾重，睇飛今場有信心入三甲。

「御風超影」今季表現非常一般，僅在大仗跑田草1800米跑入一席冷位。

近兩場表現平常。今場繼續被安排跑谷草1650米，馬匹評分已由季初56分減到今場45分，所以負磅較輕，排位有利，相信應有機會走入前四。

昨日開飛16倍，5點落到11倍，現時13倍W，3.1倍位置。

亦都係有些少墊底飛到位，今場可以兼顧。

「珍珠鳳凰」今場係轉廐後初出，賽前操練積極更加有安排試谷草閘，呢匹馬曾經跑過一次同程有接近演出，今場強配雷神上陣，馬房應想省招牌交代。

昨日開飛7倍，5點回上10倍，現時12倍W，3.8倍位置。

以雷神座騎呢講，早飛的確唔算多，可能由於排位較外關係，但如臨場依然有10倍以上，係相當值博。

提供：1幸福友善、7俏芳華、9御風超影、8珍珠鳳凰

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