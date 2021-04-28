今次（28日）谷草夜賽先憑「赤馬雄風」打響頭炮的希斯得勢不饒人，馬房於第二場無馬出之後。

到第三場四班2200米大長途，他靠潘頓再下一城，頭馬「大有心得」亦告打開勝門。

希廐暫時出馬兩匹均勝，手風大順。

跟頭場「赤馬雄風」情況相似，潘頓上次首度沾手「大有心得」之後，翌仗再騎即替未勝馬開齋。

賽後潘頓增至今季有100Win，繼續追趕宿敵莫雷拉。

今場「大有心得」末段在潘頓施展渾身解數之下，到終點一步及時趕過莫雷拉座騎「有視力」（姚本輝馬房），雖然贏得險，但頭馬締速2分15秒25，打破班際紀錄時間。

練馬師希斯說：「『大有心得』是三歲馬，可以贏出2200米非常難得，下季更為成熟，成績當更進一步。」

「由於馬兒常見慢閘，因此今場我特別申請馬兒蒙着頭入閘，令牠出閘時更為集中精神。」

「此馬出閘口咬住四五位，守得好位後，展開衝刺，這是爭勝的關鍵。」

「我希望（麾下）E系列賽駒可以繼續交出頭馬，並希望今季能夠取得30場頭馬。（希廐季內暫有22Win）」

另一方面，今晚賽事暫時見頗利熱門，由頭場開始，直落三匹大熱門均順利取勝。

第三場單Win及組合獨贏A1分別派38.5元及24元，二重彩派202元。

跑獲第三、四名馬匹分別為「牛精輝煌」與「樂盈盈」。

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