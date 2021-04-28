是次繼續與各位讀者分享「生活改運法」。

由於未能為各讀者親身批算八字，故以季節作為區分命中所喜之五行，（一般分析八字必須透過專業的命理師，因八字有上千萬種組合，可從扶抑、通關、調候等方面著手）。

假設出生在夏季的朋友，即農曆四月、農曆五及農曆六月（月支為巳、午、未者），其人命格火重缺水。

命格缺水之人，可多穿黑色、藍色、灰色顏色的衣物有助提升運氣，平日可以多去游泳池、海灘及多到水族館或咖啡店，亦有助增加命中的水元素。

當然亦可配合風水，在家中或辦公室合適的位置擺放魚缸亦有助提升運勢，例如在下元八運期間可將魚缸放置在西南的位置，有助提升財運。

今期財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

第八場「童話」，近三仗表現愈見進步，田泰安接手後跑了三場獲兩冠一亞佳績。

上仗排一檔形勢有利下一放到底，最終以半個馬位之先擊敗亞軍「超趣」贏馬。

今場預計步速中等偏慢有利放頭馬，若田泰安能把握形勢，有望再下一城。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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