第一場第五班1650米：「老表醒」季初一落第五班跑谷草1800米即贏馬，其後升上第四班跑幾場表現一般，今次（28日）又減夠分落番第五班跑，兼強配莫雷拉策騎，優勢非常突出。

昨日（27日）開飛11倍，5點落到8.8倍，現時6.8倍W，2.3倍位置。

有早飛支持，今場形勢有利，可WP捧場。

「威力爆發」今季於第四班跑六場毫無表現，上場減夠分落第五班跑同程，排黃金1檔起步，結果真有表現跑入一席冷位。

賽後並沒有加分，所以今場依然可以喺第五班再跑同程，轉配巴度上陣。

呢個騎練組合在剛周日（25日）憑「福逸」攜手勝出一級賽，手風正順，今場應有嘢睇。

昨日開飛7.4倍，5點回上10倍，現時又落番8倍W，2.7倍位置。

墊底飛到位，睇飛今場一定有表現。

「喜多樂」今季已跑八場毫無表現，直至上場初跑同程谷草1650米有返走勢。

今場被繼續安排跑同程，由當旺騎師何澤堯騎，兼有運排到黃金1檔，應會把握機會交代。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時輕輕落到9倍W，3.2倍位置。

有些少早餐飛支持，要留意臨場賠率變化，如見有飛落到大約6至7倍，就一定要跟進。

「金剛福星」今季跑過四次程，雖然全數落敗，但每次都有些少走勢見到。

上場在第五班跑同程，沿途包尾，但最後竟然可以後上走入一席第四，走勢令人刮目相看。

今場再跑同程繼續用波健士上陣， 騎師必定把握在港策騎機會爭取表現，所以鬥志不用懷疑。

昨日開飛10倍，5點輕輕回上12倍，現時14倍W，5倍位置。

早飛唔算多，但博冷就啱胃口！

提供：1老表醒、2威力爆發、5喜多樂、4金剛福星

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