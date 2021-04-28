第二場第四班1200米：「隨喜」季初曾跑同程谷草1200米入過位，可惜其後跑三場表現一般。

上場增程跑谷草1650米， 明顯路程不合，所以今場被練馬師安排跑番上名路程，有運排到黃金1檔，形勢非常有利，相信應會有番好表現睇到。

昨日（27日）開飛8.8倍W，5點落到6.2倍，現時進一步落到5.2倍，1.9倍位置。

隔夜早飛浸浸落，睇飛有信心今場贏馬交代，可WP捧場。

「迎彩繽紛」蔡約翰自購新馬，賽前操練積極，總共試咗九課大閘先上陣，作戰狀態應已具備。

昨日開飛10倍，5點輕輕回上12倍，現時14倍W，5.4倍位置。

暫時早飛唔算多，可能因為排檔較外關係，要留意臨場賠率走勢，如見有飛落到5至6倍 ，咁今場就會有表現見到。

「電訊超班」近兩場跑同程表現出色有進步，上場後上追入一席第二名，更加唔錯。

今場繼續跑同程轉用田泰安上陣，明顯想贏馬交代。

昨日開飛2.9倍大熱，5點回上3.4倍，現時企住3.5倍W，1.6倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛好有信心今場贏馬，要預佢一票。

「齊齊友福」今季集中跑田草1200米成績不俗。

今場轉跑谷草1200米，賽前有試谷閘表現唔錯，相信已準備一切挑戰此程。

昨日開飛6.2倍，5點落到5倍，現時4.3倍W，1.8倍位置。

明顯係有飛，以呢個馬房嚟講係非常重飛，今場一定要兼顧。

提供：10隨喜、4迎彩繽紛、2電訊超班、1齊齊友福

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