第七場第四班1200米：「得福」是蘇保羅馬房三歲自購新馬，今晚（28日）服役初出即跑谷草，賽前曾經兩試谷閘，應該已試準晒。

而且初出即配潘頓上陣，目標清晰，就係想贏馬。

昨日（27日）開飛13倍，5點企住12倍，現時落到9倍W，3.1倍位置。

雖然係有早飛，但唔算太勁，如臨場閘前落飛去到4至5倍嘅話，相信就會到位。

「有毅君子」上場有番啲走勢，今場繼續跑同程，應會有更接近表現。

昨日開飛11倍，5點企住11倍，現時13倍W，3.6倍位置。有些少墊底飛到位，睇飛都有信心。

現時馬房成績水深火熱，一定搏得就搏，今場可以預佢一票。

「喜駿之星」前仗曾贏同程開齋，昨日開飛12倍，5點企住11倍，現時依然係12倍W，3.6倍位置。

早餐飛唔算多，睇番贏馬嗰場，閘前票如雨下，所以如今場又有咁嘅情況，唔使諗咁多，就一定要拖。

「歡樂好友」上場轉跑泥地似想洗底，賽後減多兩分，今場再跑谷草1200米，負超輕磅上陣，排到好位起步，睇部署唔似想落班。

昨日開飛14倍，5點12倍，現時企住11倍W，2.8倍位置。

墊底飛到晒位，睇飛今場有心出擊，係最佳半冷。

提供：3得福、5有毅君子、8喜駿之星、12歡樂好友

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