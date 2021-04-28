周三（28日）頭場五班一哩先選「愛逍遙」，雖然上名一役水準不高，但今仗僅角逐五班賽，應有迴旋餘地之餘，其跑法亦較其他對手主動，有坐位望贏本錢。

另一匹則取來港後仍未上名的「無極戰士」，在四班其實已有數仗後上走勢不俗，過往經常在起步欠俐落，但今次初跑谷草而唯一在此場地試大閘起步順利，換上來港後每次賽事均有馬上名的班德禮，可突如其來。

尾場三班1000米，較正路的選擇為「智醒財星」，來港兩戰兩亞皆跑直路賽，但初期試谷草1200米大閘，在貫注力未足下仍放至直路才力弱，易地贏些少級數，可食尾糊。

另一匹則冷敲「騰龍超影」，九歲馬無保留餘地，季內亦試過跑三班賽上名，由1200米縮回1000米的級數秤先，初跑此程仍可後上爭入三甲。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199