第八場第三班1650米：「精算齊同」回師谷草勝途兼重配贏馬拍檔潘頓，今次（28日）馬匹評分係73分，相比季初贏少七分，優勢重現。

昨日（27日）開飛13倍，5點企住12倍，現時8.7倍W，3.6倍位置，墊底飛到位，睇飛有信心今場會重振雄風，可1W3P捧場。

「童話」近三場跑同程表現非常出色，陣上走勢有遇強越強嘅表現。

今場繼續跑同程，負磅雖然晤輕，但以現時馬匹勇况嚟講，絕對冇問題。

昨日開飛6.4倍，5點回上8.6倍，現時6.8倍W，2倍位置。

有些少早飛支持，但呢匹馬係唔需要睇賠率，生成冷門命，現時呢個賠率係非常抵買，要兼顧。

「友港友笑」表現一場比一場進步，昨日開飛9.4倍，5點落到7倍，現時5.8倍W，1.9倍位置。

早餐飛慢慢落，睇飛有信心喺今場冇W有P喎。

「快步速」雖然出賽好頻密，但馬匹勇態依然，經常入到位。

今場負磅輕又排檔好，睇形勢可入三甲。

昨日開飛6.6倍，5點企住6.2倍，現時落到5倍W，2倍位置，睇飛好有信心咁款。

提供：3精算齊同、4童話、10友港友笑、11快步速

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