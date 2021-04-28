第三場第四班2200米：「文武傳奇」季初表現唔錯，但近幾場表現一般。

今次（28日）減夠分可以落到第四班跑，練馬師即報跑贏馬路程2200米，過住跑過九次，共贏過四次，明顯係首本路程。

今場重配贏馬拍檔田泰安上陣，今場應係目標。

昨日（27日）開飛8.9倍W，5點輕輕落到7.3倍，現時7.1倍W，2.4倍位置。

早飛浸浸落，睇飛今場一定有三甲。

「樂盈盈」大前仗跑同程已差點贏馬，上場再跑同程結果一放到底取勝。

今場升上第四班繼續跑同程，轉用蔡明紹上陣。

呢匹馬係上季70分自購馬，在外國只跑咗一次，相信今季會更加成熟有進步， 今場隨時可以再贏。

昨日開飛7倍，5點落到6倍，現時6倍W，2.1倍位置。

好明顯有早飛到位，仲幾硬淨吓，今場一定要拖。

「醉醒神」大前仗跑谷草1800米，取得今季首場勝利。

今場轉跑谷草2200米，過住跑過一次就上名，今場繼續配上贏馬拍檔何澤堯，機會當然有。

昨日開飛18倍，5點企住17倍，現時輕輕落到15倍W，3.9倍位置。

早飛有，尤其係位置飛比較多，睇飛今場都幾有信心入前四名。

「大有心得」近幾場不斷增程跑，上場初跑田草2000米後上第五，走勢不俗。

今場轉跑谷草2200米，前仗初跑谷草1800米後上第三，已試準晒，今場被安排跑此程應係目標所在。

今場強配潘頓兼排到好位起步，形勢非常有利，如無意外應可贏馬交代。

昨日開飛3.9倍大熱，5點企住4.1倍，現時落到2.7倍W，1.4倍位置大熱。

早飛明顯有兼到晒位，今場機會突出，一定要兼顧。

提供：1文武傳奇、9樂盈盈、5醉醒神、7大有心得

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