這晚（28日）谷草賽事用C加3跑道作賽，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.71，頭場開跑時間為晚上6時45分。

睇番最近3月24日同一移欄賽事，雖有六駒守前四位入直路建功，但不少走外疊馬匹均交出好表現，如勝出的「你知我勝」。

至於「海島材子」、「好運寶寶」及「人和家盛」當晚都係在中外疊場地衝贏，因此直路在外面衝的馬匹不一定蝕底。

今戰列陣馬中，第五場「雷公鑿」曾於谷草C加3欄獲兩勝一位，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，值得重視。

另外，第八場「童話」四次跑谷草C加3欄一哩獲兩冠一亞，贏完等番同一欄位再跑，有權再下一城。

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