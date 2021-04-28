馬季已踏入季尾階段，宜家潘頓仍落後莫雷拉16場頭馬。

雖然要追唔容易，但見潘頓近期有鬥志，或者可再創造奇蹟。

不過來到季尾有好多舊馬都跑到殘，所以潘頓要追雷神，就要搵新馬幫手。

今期（28日）谷夜佢就騎兩匹初出馬，包括第二場「世澤歆星」同第七場「得福」，隨時異軍突起。

「世澤歆星」馬主胡澤文同吳哲歆，過往養過「世澤之星」（已退役），初出一役就是由潘頓贏馬，所以今仗「世澤歆星」首戰又用潘頓，戰意話晒你知。

此駒初出跑谷草1200米，賽前試咗六課大閘都由潘頓摸實，可見佢對匹馬相當上心。

雖然試閘走勢唔多起眼，但潘頓咁緊張，始終佢無寶不落要信佢眼光。

加上匹馬用「歆」字起名，與馬主吳哲歆的「歆」字一樣，應對匹馬有期望，初出唔走寶跟住先。

至於「得福」馬主王振武養過唔少馬，曾經有一匹「德福」（已退役）贏過三場。

今次佢匹新馬用「德」的同音字「得」來改馬名，當然一定有心思。

此駒今仗初出跑谷草1200米，賽前四課試閘亦是由潘頓一手包辦，近兩次更試谷閘得一冠一第五，走勢唔錯，初出跑谷賽應合適。

潘頓近五次騎蘇廐馬得三冠一亞，所以今期有呢匹新馬交收，當然可買定先。

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