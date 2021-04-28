第九場第三班1000米：「威星神駒」大前仗殺入冷位後，跟手跑兩場表現一般，全因水位唔對，大家毋須介懷。

今晚（28日）轉配何澤堯上陣，昨日（27日）開飛13賠，5點企住12倍，現時10倍W，2.7倍位置。

雖然早飛唔算多，但相信臨場必有飛落，但無論如何，以馬匹實力嚟講，隨時可以贏晒，點都畀一票佢，唔好蝕底。

「和氣生財」重配贏馬拍檔蔡明紹機會又返嚟，昨日開飛15倍，5點企住15倍，現時23倍W，5.1倍位置。

早飛唔算多，要留意臨場睇吓會唔會有飛落，情況好似前仗贏馬一樣，如有嘅話咪錯過。

「銀河飛馬」表現實而不華，今場雖然要排最外檔起步，但呢匹馬往往後上，所以排位較外冇大影響。

昨日開飛16倍，5點企住16倍，現時44倍W，6.6倍位置，坦白講喺第三班要再贏係難嘅，但要求佢跑入第三或第四名，應可做到，成冷可拖。

「辣臣」雖然今季表現一般，但上場跑同程能重新入位，馬匹狀態有復蘇跡象。

今場繼續跑同程，改配潘頓上陣，馬匹評分已由季初86分減到今場75分，已佔評分之利。

昨日開飛8倍，5點回上9倍，現時又落番6.7倍，1.9倍位置。

係有早飛嘅但唔算太強，不過要求佢跑入一席應冇難度。

提供：7威星神駒、1和氣生財、10銀河飛馬、2辣臣

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