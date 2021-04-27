資深馬主羅德榮一向支持蔡約翰，以往個人名下「盈彩繽紛」及「詠彩繽紛」（均已退役）皆能在級際賽揚威，成績亮麗。

四歲澳洲自購新馬「迎彩繽紛」初次出賽，角逐周三（28日）谷夜第二場四班1200米。

「迎彩繽紛」父系Reset出道五戰全勝，包括攻下04年未來錦標（1400米）及卡德百利堅尼（1600米）兩項一級賽桂冠。

其在港同父馬以「富萬家」（已退役）表現較佳，於谷草1000米及1200米合共錄得四場頭馬。

「迎彩繽紛」母系Rhodamine在1000至1200米累積八捷，屬正宗短途馬。

「傳奇太陽」為「迎彩繽紛」同母哥哥，前駒在澳洲服役時在1000米賽事取得兩捷，另外在2018年二級賽天際錦標（1200米）及三級賽幼稚園錦標（1100米）上名。

「迎彩繽紛」來港後試閘九次，其中4月9日在田泰安胯下一放到底，表現有板有眼。

從兩線血統觀察，「迎彩繽紛」是一匹正宗短途快馬，賽前試閘表現有前有後。

縱使今仗排12檔上陣，然而此駒若能展現在試閘時的速度，未嘗不可爭取佳績。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199