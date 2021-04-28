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日本馬壇天大喜訊 國寶級騎師武豊傷癒回歸 復出跑春季天皇賞備受關注

9小時前
武豊傷癒復出列陣大賽日（互聯網）

日本馬壇傳出國寶級騎師武豊，將於周日（5月2日）回到馬場出賽。

他在3月20日策騎馬匹出賽受傷，右足甲骨骨折，休養了一個多月。

他於4月22日回到栗東馬匹訓練中心，策騎其胞弟練馬師武幸四郎其中一駒，作為傷癒後恢復操馬。

武豊說：「一個月呀！鞍上還是爽死了！」

「骨折後兩周動彈不得，之後開始康復，真的沒想到康復這麼順利。」

不少馬主與練馬師之前均曾詢問他，最終他決定在周日復出策騎Divine Force跑春季天皇賞，力爭新一項G1冠軍殊榮。

撰文：甘粕代三

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武豊
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