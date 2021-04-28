希斯馬房剛周日（25日）兩匹熱門馬「包裝大獎」、「齊心同行」均無功而回，令原本在四月份已連贏六日的希廐斷纜。

然而馬房畢竟季尾展開大攻勢，今晚（28日）谷草夜賽甫開場，又見希廐馬再度揚威凱旋門。

第一場由12匹五班馬角逐1650米，上周三（21日）首次上名殺入Q位的「赤馬雄風」匆匆安排再臨果然有料到。

四歲馬今仗續配潘頓出擊，增程之下贏馬姿態頗為輕鬆，人馬沿途跟守靚位，入直路一發力即彈甩對手打開服役勝門，使旺勢的希斯馬房重新駁纜。

希斯賽後說：「『赤馬雄風』上場跑第二，狀態已冒起，今仗狀態更好，進一步交出接近的水準。」

「此馬初來香港時，我認定牠的質素很高，因此請莫雷拉幫手在晨課替牠操練。」

「可惜跑落表現不似預期，苦戰到今場才開齋，希望牠今場贏馬後開竅，季內可再交出一場頭馬。」

「其實我覺得牠真是不似一匹五班馬，希望將來牠可在第四班有所作為。」

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至於跑獲第二至四名為「喜多樂」、「無極戰士」與「路路富貴」。

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