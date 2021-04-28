這晚（28日）谷中跑馬， 一直6檔當道，由第一場跑到第五場，6檔馬共取四冠一亞不失Q，走勢異常強勁。

戰至第六場三班1200米，當時天雨持續，6檔馬卒之斷纜不入連贏兼且前四名不入，頭馬落在9檔「一拍即合」身上。

這匹方廐中年馬在方嘉柏徒弟陳嘉熙胯下，閘前跌票一擊即中，末段從內欄楔上追過大熱門最先突圍的「加州凱歌」，爆半冷打開本身今季勝門。

「一拍即合」至今四捷俱於谷草短途，這次亦是本身首勝1000米以上途程賽事，表現進步可喜。

方廐剛周日（25日）起孖打破一個月頭馬荒，今晚繼續有馬贏，而陳嘉熙轉投方廐以來，兩次替師傅建功都在谷夜1200米，今場亦見證他獲得本身被馬會續約至季終後首捷。

第六場二至四名順序為「加州凱歌」、「飛霸龍」及「皇帝金」。

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