英國籍新任公司騎師班德禮來港發展後，第二日上陣已經憑「全才」開齋，另外憑「電玩時代」、「贏盡天下」及「閃得快」上名。

上述四駒的共通點均是由韋達馬房訓練，騎練合作七次獲一冠一亞兩季，上名率逾五成。

班德禮在上周三（21日）谷夜憑「全才」敲響勝鼓後，獲韋達讚賞是一位不錯的騎師，並認為他在晨操十分勤力，因此願意支持騎者。

今晚（28日）谷草夜馬，韋達及班德禮二人僅合作第四場「緣份」角逐五班一哩，可謂貴精不貴多。

「緣份」雖然唯一上名途程是田草1800米，但本身季內在四班谷草1650米亦僅以3.25馬位之差，不敵早前在第三班上陣的「勁駒」跑第五名，證明跑細場冇問題。

今戰「緣份」改配馬房愛將班德禮，有權一網打盡。

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