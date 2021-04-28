第六場第三班1200米：「美麗滿紛」今期（28日）轉跑谷草1200米突然用潘頓上陣，似有心出擊。

昨日（27日）開飛7.6倍，5點輕輕回上8.5倍，現時企住8倍，2.1倍位置。

有墊底飛，相信臨場賠率會再熱些少，但以馬匹實力嚟講，今場絕對有機贏馬，1W3P捧場。

「一拍即合」前操練積極兼兩次大閘，馬匹作戰狀態應已到位。

昨日開飛19倍，5點落到16倍，現時15倍W，2.9倍位置。

有些少早飛支持，始終係久休復出兼用見習生上陣，暫時票數唔算太勁，但如臨場如有飛落，就一定要跟。

「飛霸龍」轉專用賀銘年上陣，始終呢匹馬曾經三勝同程，算係路程專家，今場面對此群對手，優勢顯然。

昨日開飛11倍，5點落到9倍，現時再落到8倍W，2.5倍位置。

明顯有早飛，但稍嫌唔夠勁，如臨場熱啲相信會更好。

「加州凱歌」強配莫雷拉兼有運排到黃金1檔，睇形勢非常有利，贏唔到都應入三甲。

昨日開飛2.7倍，5點企住2.7倍，現時3倍W大熱，1.8倍位置。

早飛相當勁不過始終都係失準馬，如太熱就失去值博率，但以今場形勢嚟講，入三甲應唔難。

提供：2美麗滿紛、3一拍即合、1飛霸龍、4加州凱歌

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