鄭俊偉在今晚（28日）谷草夜馬憑藉「齊齊友福」勝出第二場四班1200米，為練者季內首匹大熱門及谷草頭馬，並摘下從練以來第300場頭馬。

「齊齊友福」在港前五戰皆角逐田草賽事，近仗面對「佳運財」、「皇龍福將」及「勇闖」等惡馬力有不逮。

今戰轉跑谷草對手大幅減弱，並加配羊毛面箍下卒之重開勝門。

鄭俊偉今季倚重賀銘年搏殺，季內六場頭馬之中，一半由這位法國猛將建功。

「齊齊友福」 馬主蘇永強說：「賽前我對『齊齊友福』都有信心，鄭俊偉特意安排馬兒早前在快活谷閘，熟悉谷草環境。」

「其實『齊齊友福』在季初時曾由田泰安試快活谷閘，之後即引來四位騎師索騎。」

「我們會安排此再跑快活谷，目標是爭取香港國際馬匹拍賣會新馬獎金，馬主可以獲得60萬獎金。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派45及24.5元，二重彩派230元。

第二至四名順序為「電訊超班」、「蒲俠超得」及「世澤歆星」。

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