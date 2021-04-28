上期（25日）沙田日賽，「勇闖」1.3倍結果跑第四；「勝得威風」亦撻W，連帶雷神騎師王都輸埋，唔少馬迷損手爛腳離場。

唔緊要，今晚（28日）第六場三班1200米，有條回魂正副Q提供畀大家，幫大家追數止血！

全場同程賽績最好係掛頭牌的「飛霸龍」，生涯累積三W，今季雖然未贏過，但同班同程曾兩度入位，今次唞咗接近三個月而依隻馬一向擅跑新鮮，可謂交代嘅黃金機會，而且此駒過往跑C加3欄同程六次，得一冠三季一殿一第五未失獎金佳績，值得捧場。

另外「加州凱歌」上次輸畀突如其來的「紅酒之寶」，今次換雷神出馬兼排到1檔，點計都好好跑，冇可能唔要，同「飛霸龍」一Q返嚟就和味。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199