第四場第五班1650米：「威威高星」前仗在第四班跑同程第四表現唔錯，上場再跑落第，賽後獲減兩分，所以今次（28日）可以喺第五班上陣。

練馬師繼續安排「威威高星」出賽同程，轉配梁家俊上陣，呢個騎練組合過往比較少交收，但睇今場呢個安排，似有心搏殺。

昨日（27日）開飛9.5倍，5點落到9倍，現時9.4倍W，3.7倍位置。

有墊底飛，不過呢匹馬係需要有飛落先會跑得好嘅，所以要留意臨場閘前賠率走勢。

「帝豪寶駒」今季只跑四場跑得比較少，上場轉跑沙田泥地1800米沿途快放，最後雖然落第，但走勢不俗，有試馬味道。

今場重返谷草1650米，過往跑過此程曾經有接近表現，今場田泰安選騎兼排到好位起步，睇安排有出擊意慾。

昨日開飛7.3倍，5點輕回上8倍，現時又落番6.8倍，2.1倍位置。

早飛係有嘅，但唔算太勁，如閘前呢匹馬落到4至5倍就一定有表現，要留意！

「緣份」呢匹質新馬今季雖然表現一般，但場場都有走勢見到。

上場初跑谷草1800米雖然落第，但都算輸近。

今場縮程跑番谷草1650米，改配新騎師上陣，可能又會有番表現見到都唔奇。

昨日開飛8.1倍，5點回上8.8倍，現時17倍W，3.9倍位置。

早餐飛唔算多，又係要留意臨場賠率走勢，見到有飛落，就畀一票佢。

「明德之星」呢匹五班王，今季出親都搏，今場跑番1650米排好位起步，相信唔會保留繼續搏殺。

昨日開飛13倍，5點落到10倍，現時15倍W，3.2倍位置。

係有早飛支持嘅，呢匹馬今季表現準繩，基本上唔需要睇任何賠率，都逢出必搏，所以買三重彩，四重彩，一定要畀一票佢。

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