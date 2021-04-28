這次（28日）谷草九場夜賽，6檔馬大旺。

去到最後一場賽事，仍有排6檔的「辣臣」（羅廐）入Q，鞍上人潘頓亦憑此駒增添六分，壓過莫雷拉勝出今期騎師王。

這一場三班1000米，頭馬來自徐雨石馬房「和氣生財」，此駒上仗由黃皓楠執韁在同程跑包尾，今次回配前仗贏馬騎師蔡明紹，立即重開勝利之門。

騎者今季兩度為徐廐建功，均來自此駒，今場跑法與前次贏馬幾乎如出一轍，他一早將座騎置於前列第二位，順利發揮出馬匹天生速度，入直路透出便直帶到終點。

而憑「和氣生財」食尾糊的徐雨石堪稱夜賽之王，馬房錄得連續七次跑夜馬俱勝佳績。

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至於跑獲第三、四名馬匹依次為「事事亨通」及「智醒財星」。

另一方面，本地騎師巫顯東同場不小心策騎「八卦」，被判5月5日起停賽兩天。

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