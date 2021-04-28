今次（28日）谷草夜馬接連有賽前未勝馬開齋，跑過五場賽事，先後有「赤馬雄風」、「大有心得」（希廐）、「威威高星」（賀廐）及「俏芳華」（羅廐）完成此舉。

第五場上演的第四班1650米由「俏芳華」獲勝，賽後凱旋門出現一家親場面，事關訓練此駒的羅富全，與馬主廖齡儀屬兩親家。

廖齡儀為練馬師羅富全的親家奶奶，亦即是羅富全兒子羅峻濼的太太Karen之母。

練者幫親家奶奶愛駒開齋之餘，本身今季頭馬突破50Win，與另一華籍倉主呂健威暫同得51場頭馬，但前者則以較佳亞軍次數，重返練馬師榜三甲。

羅富全說：「我非常開心可以替親家贏馬，『俏芳華』來港之初，我們已經知道牠有一定的能力，只是需要時間適應環境。

「此馬來港早期跑嫌短的路程，未能交出表現可以理解，今場跑1650米更為合適，轉跑快活谷因為這裡的對手較弱，今場的檔位比之前好，故能取勝。」

「由於今仗初跑1650米，故我們替牠綁舌帶，有助穩定走勢，能夠幫親家贏馬，別具意義。」

第五場單Win及組合獨贏A3分別派98.5元及18.5元，二重彩派931元。

至於跑獲第二至四名為「珍珠鳳凰」、「幸福友善」與「金獅大將」。

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