希斯於4月份成績全面起飛，其實另一華籍馬房在今個月亦靜靜起革命。

主角文家良在4月合共八次賽事，其中六次交出頭馬，且最近直落連贏四期，走勢凌厲。

今晚（28日）谷草夜賽，文廐以半冷門「喜駿之星」添食，勝出三T尾關第七場四班1200米。

連此駒在內，今晚跑過的七場賽事，6檔馬成績優異，當中合計交出五冠一亞佳績，落第一匹只有第六場蔡廐「美麗滿紛」。

此外，獲季內第二捷的「喜駿之星」亦助華將梁家俊在今戰起孖，他在較早場次已為賀廐「威威高星」開齋。

文家良賽後說：「『喜駿之星』喜歡跑變化地，臨場下雨，場地起變化，有利牠發揮。」

「該駒來港初期喉嚨有腫脹，做了一個小手術，今季健康回復，呼吸問題沒有影響牠發揮。」

「今仗其表現出色，我會安排牠再跑1200米，希望可以繼續建功。」

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跑獲第二至四名順序是「勇眼光」、「歡樂好友」與「好拍檔」。

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