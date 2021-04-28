十分資深的「臣」系馬主李海元今季養馬運唔錯，季內已憑「壽臣」同「醒臣」（其子李承彥名下）各贏一Win，自己有份的團體馬「明德之星」亦贏過三場。

不過頭馬冇人嫌多，今季佢匹「辣臣」還未交代，今晚（28日）馬兒出戰第九場三班谷草1000米，當然希望可以贏馬。

此駒今季轉至羅廐後跑過十場，評分已減咗唔少，上場跑三班谷草1000米得第三，狀態明顯轉好。

季內此駒跑二班賽亦近，現時跑三班賽一定有能力，應有機會重入凱旋門。

至於李生今晚的團體馬「明德之星」，跑第四場五班谷草1650米。

「明德之星」今季轉投羅廐後表現甚佳，季內跑同程九次，取得三冠一亞三季一殿。

上場跑谷草1800米排檔唔好，輸得遠情有可原。

今場縮返跑首本路程谷草一哩，又排返四檔起步，形勢唔同晒，加上五班馬識贏就識贏，既然呢駒全季都有狀態，點都仲有chance，話唔定今晚馬主李生叫呢兩飛，隨時好事成雙。

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