是晚（28日）谷草夜馬成為大熱門的表演舞台，頭三場「赤馬雄風」、「齊齊友福」及「大有心得」全數高奏凱歌。

第四場五班1650米，大熱門「天衣無縫」在直路率先出頭，豈料過終點前被賀廐灰馬「威威高星」超越，未能保持今晚大熱門全勝的佳績。

「威威高星」近四仗配潘明輝皆三甲不入，然而今戰相隔一周後匆匆再出，改配梁家俊效果良佳，初戰第五班即後上贏馬開齋。

賀賢與梁家俊繼去年3月8日「前進」後，相隔逾一年再次攜手揚威凱旋門。

第四場單Win及組合獨贏A3分別派53及24.5元，二重彩派340元。

第二至四名順序為「天衣無縫」、「爪皇烈焰」及「總統之星」。

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