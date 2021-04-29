原任公司騎師（即馬會騎師）郭能在4月7日面見馬會牌照委員會，被審視其牌照相關資格，事緣他被指於2月3日一次賽後研訊時的行為有問題，並被競賽小組將其個案轉介至牌委會跟進處理。

結果郭能當時被牌委會即時暫停其原有的馬會騎師牌照，直至現馬季結束為止（為期28個賽馬日），他同時被告知可向董事局對牌委會相關決定提出上訴。

郭能於4月12日向馬會提出擬上訴通知，其後落實提出上訴，該會則在日前公佈將於周四（29日）下午由董事局聆訊其上訴。

在今午（29日）聆訊中，郭能由律師陪同出席，最終他獲董事局裁定上訴得直，並將其罰則更改為停牌15日，且獲發還上訴保證金。

於此情況下，本已開始停牌的郭能按最新罰則，將繼續停牌至5月26日星期三谷中夜馬結束為止，可於5月30日星期日沙田日賽恢復上陣。

當郭能在5月30日復出後，季內他尚有13次賽事可跑，直到7月14日馬季煞科為止。

郭能一家六口目前仍居於由馬會提供的公司騎師宿舍，據報有練馬師上周欲找郭能為旗下馬試閘，最終不得要領，皆因停牌人士不得以任何形式接觸馬匹，有別於騎師一般被罰停賽。

在港參賽多年的郭能上訴拗贏馬會早有前科，時為2014年4月6日，賴維銘（已掛靴）策騎「金鹿」刻意將座騎的頭部轉向內側，移入壓向郭能座騎「獅鷲」，因而對「獅鷲」施加不必要的擠壓，導致「獅鷲」被迫移離其跑線及失去平衡。

郭能當時隨即以左手向賴維銘鬆踭還擊，因而觸碰賴維銘的身軀。

事後賴維銘被小組判處停賽七日，郭能則罰停五日。

當時郭能不服判決提出上訴，最終他於同年4月18日獲馬會裁定上訴得直毋須停賽，並獲發還上訴保證金。

關於今次郭能上訴結果，馬會這天傍晚發出以下新聞公佈：

「香港賽馬會董事局於4月29日下午三時，就騎師郭能的上訴進行聆訊。

郭能因違反賽事規例第14（2）條，於4月7日被牌照委員會判罰即時暫停他的馬會騎師牌照，直至2020/2021年度馬季結束為止。

郭能其後就此項處罰的嚴厲程度提出上訴。

上訴委員會已詳細考慮在此宗事件中所聽取的各項證供，以及在今日的聆訊中所聽取的進一步供詞。

上訴委員會裁定郭能上訴得直。

郭能的停牌期現修訂為截至2021年5月27日屆滿，他可於當日恢復策騎出賽。

上訴委員會並着令將其保證金發還。」

至於事件主角郭能今晚發表簡短回應，他指自己再次打勝仗，並感謝香港人支持。

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